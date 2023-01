El drama de viajeros atrapados en las vías del Cauca por bloqueos en la Panamericana

Cada vez es más compleja la situación de quienes requieren transportar mercancía por el suroccidente del país o transitar del norte al sur del departamento.

El panorama en el corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca, donde se toma la vía alterna a Suárez y demás municipios, es dramático. Hay buses de pasajeros y vehículos particulares parados en la carretera y en la única estación de servicio de la zona no hay combustible.

Publicidad

Vea también:

Indígenas lanzan propuesta para destrabar diálogos y Gobierno dice que este martes se retoman María Rosario Guarino, es una de los centenares de venezolanos que están atrapados en las vías de esta región por cuenta de los bloqueos en la Panamericana, que ya completan 22 días, y el mal estado de la carretera alterna.

"No podemos tener los niños sin comida sin agua, necesitan hidratarse. No podemos comunicarnos con nuestros familiares afuera, no saben nada de nosotros", dice la extranjera.

Esta situación ya genera enfermedades. En el centro de salud de Timba, diariamente atienden hasta tres viajeros. "Presentan diarreas, descompensación hídrica, también dolores de cabeza, problemas respiratorios", cuenta José Ayber Moreno, médico de la entidad.

Publicidad

También puede consultar:

"Nariño no aguanta más": gobernador Camilo Romero sobre afectaciones por bloqueo en vía Panamericana Decenas de viajeros y transportadores esperan que se reabra la vía, paralizada por las lluvias que se han registrado en la zona en las últimas horas.

Publicidad

Entre tanto, se hacen algunas adecuaciones en el sitio para tratar de estabilizar el terreno, porque hay una parte que está sin pavimentar y es la más afectada.

En contexto: