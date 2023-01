El drama que ocasionó la caída de gigantesco árbol en una comunidad de 500 habitantes

Estudiantes y personas enfermas son los más afectados.

La caída de un gigantesco árbol destruyó el puente peatonal que estaba ubicado sobre el río Molino, en el sector de Pueblillo, nororiente de Popayán, Cauca. Los habitantes tratan de construir un paso provisional para poder cruzar el río.

“Nos tomaron hasta fotos pasando con bebés, pero no se ha hecho nada y mi llamado es para que nos hagan el favor de colaborarnos”, Maira Jhoana Hule, ciudadana afectada.

Los más afectados por la caída de la estructura son los estudiantes y personas enfermas que requieren ir hasta los puestos de salud.

“No han podido ir a estudiar. La gente del otro barrio que baja al puesto de salud no ha podido ingresar tiene que dar la vuelta”, dijo Yeni ordoñez vicepresidenta junta acción comunal.

En ese mismo sector, hay otro puente que, a pesar de su mal estado, es la única forma que tienen los habitantes para cruzar el río.

“Ha Habido muchos accidentes pero lo más grave es la caída de una niña de nueve años que iba pasando para la escuela y se cayó al río. Venía con el papá y él la alcanzó a coger”, dijo Ordóñez.

Por su parte, el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Popayán, Luis Felipe Pino, aseguró que se ha estado hablando con la comunidad para buscar ayudas institucionales y conjuntas para resolver el problema afecta la movilidad en la zona.

Desde hace ocho años, este puente fue arrasado por una avalancha. Desde entonces, la comunidad denuncia que las autoridades no lo han reparado.