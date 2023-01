El dramático panorama por cuenta del bloqueo en vía Panamericana entre Cali y Popayán

Cerca de dos días completan las manifestaciones y la tensión en la zona aumenta. Disturbios han dejado 15 lesionados y más de 50 casas afectadas.

Líderes sociales de La Agustina, uno de los sectores de la vía Panamericana cerrados, anunciaron amenazas por parte de manifestantes indígenas y campesinos al oponerse a la minga que vienen adelantando desde el pasado 10 de marzo.

Publicidad

Vea también:

Estos son los puntos bloqueados por indígenas y campesinos en vías del suroccidente de Colombia El corregimiento de Mondomo también se ha visto afectado por los enfrentamientos.

"Todo mundo está con temor, puesto que la gente tiene que ir a sus trabajos y no puede, porque no hay servicio de transporte. Entonces, eso se ve afectado para todo, y la economía también, porque los productos que vienen acá al comercio no pueden llegar, porque no los pueden descargar, porque no hay paso", expresó Wálter Ramírez, habitante de la localidad.

Al mediodía de este jueves, el equipo de Noticias Caracol completó más de 30 horas en medio de los bloqueos y la situación es cada vez más crítica. Las personas que participan en la protesta lanzan piedras y artefactos explosivos a todo aquel que se acerque a cualquier punto de bloqueo.

Publicidad

Asimismo, muchas de las vías alternas han sido obstaculizadas por los manifestantes con tachuelas para que los vehículos no puedan pasar. La tensa situación ha quedado incluso registrada en videos.

También puede consultar:

Publicidad

“Se nos están acabando los recursos”: transportadores afectados por bloqueo de vía Panamericana Varios pacientes del centro asistencial de Mondomo no han podido ser trasladados a clínicas de Cali y Santander de Quilichao, ni tampoco hay ingreso de medicamentos al corregimiento.

El corredor alterno habilitado entre los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Morales y Popayán fue suspendido a la altura del sector El Cairo hacia el mediodía de este jueves.

Sin embargo, la Policía Nacional ha permitido la movilización de 143 vehículos con más de 4.000 toneladas de carga a través de dicho corredor.