El dramático relato de habitantes de Miranda sobre atentado que cobró la vida de tres policías

La comunidad expresó su temor ante la violencia que se afronta en esta localidad del norte del Cauca, y pide el acompañamiento constante de las autoridades.

Anita Quiroz, habitante de Miranda, narró los angustiosos momentos que vivió en medio de la emboscada a patrulla de Policía, que dejó tres uniformados muertos, en zona rural del municipio.

"La verdad me dio muchos nervios y se escuchó todo. Yo me tiré para dentro y cerramos las puertas. Como yo tengo una bebé, los nervios eran de que no nos fueran a tirar a la casa", expresó la mujer.

Inaudito: videos registraron robo de armamento a policías asesinados... La población aseguró que no quieren volver a vivir en medio de la zozobra que genera la violencia. "Estamos todos en la vereda intranquilos y asustados", dijo por su parte Reinaldo Enríquez.

Por este motivo, la Alcaldía de Miranda llevó a cabo un Consejo de Seguridad. "Hemos tenido más de 200 días sin un homicidio, gracias a la fuerza pública, a la Policía nacional y a este tema de paz. Desgraciadamente, hoy enluta a nuestro municipio el asesinato de nuestros policías", manifestó Leonardo Valencia, mandatario de la localidad.

Las autoridades ofrecieron $50 millones de por los responsables del crimen, además manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas.

Desde la madrugada de este domingo el Ejército y la Policía adelantaron labores en la vía Unión-Caraqueño, para sacar la camioneta donde fueron acribillados los tres uniformados.

