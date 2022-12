El dramático testimonio de joven apuñalada dentro de estación del MIO de Cali por robarle el celular

La mujer, a quien le propinaron 5 heridas con arma blanca, relató a Noticias Caracol cómo ocurrió el ataque. Autoridades ya tienen identificado al responsable.

"A lo que él me arrebata el teléfono mi reacción fue gritar durísimo. Él saca el puñal y me propina la primera puñalada en el pecho, yo trato de darle la espalda y arrodillarme y él me devuelve del pelo. Yo trato de darle la espalda para que no me diera más en el pecho, ahí me propina cuatro puñaladas más en la espalda", contó la víctima.

El hecho, que quedó grabado en cámaras de seguridad, se registró hacia las 9:30 de la noche del domingo 5 de noviembre, cuando la joven se encontraba dentro de la Estación 7 de Agosto. La usuaria fue abordada por un sujeto, que la tiró al piso y la hirió cuando ella se opuso al robo de sus pertenencias.

Por robarle el celular, joven mujer fue apuñalada dentro de estación... "Gracias a los medios tecnológicos que tiene la estación logramos la identificación del individuo y ya, por parte de unidades de la Fiscalía y la Sijín, se inició la investigación para dar con su captura", sostuvo por su parte el coronel Fabián Ospina, comandante operativo de la Policía Cali.

Este hecho ha generado polémica, porque a la hora que se perpetró el hurto no había policías en esta estación del MIO, ya que se encontraban atendiendo otro caso ocurrido en la misma zona. Metrocali dijo que no se pronunciará respecto al caso.