El drástico recorte de nómina que tendrá el HUV para salvarse de la liquidación

El Hospital Universitario del Valle, HUV, entró en Ley 550 de salvamento económico por la crisis financiera que atraviesa. La Gobernación del Valle del Cauca anunció el recorte de 594 personas de la nómina principal, lo que ocasionó que trabajadores se declararan en asamblea permanente.

“Con esto anunciado, la Gobernadora acaba con el HUV, deja una planta de cargos de 500 empleados, eran 1.446, es decir que anuló 946 plazas de trabajo al interior del hospital. Deja 850 contratistas al interior del hospital que es uno de los factores de desangre de la institución. Además, ha proyectado el manejo de 400 camas para esta cantidad de personas que son insuficientes para atender, como debe ser, al paciente”, manifestó Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas.

Frente a este recorte, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó que se logró salvar más de 1.350 puestos de trabajo.

“En esta reingeniería suspendimos 61 encargos, muchos sin justificación y que superaban los 20 años trasgrediendo toda norma, eliminamos de manera definitiva 400 cargos que estaban vacantes y logramos salvar 1.352 empleos evitando la desvinculación de más trabajadores y sus familias, como habría ocurrido de continuar con la misma dinámica de desorden”, dijo la mandataria.

La Mandataria aseguró que el hospital, que atiende pacientes del suroccidente colombiano (Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca), fue encontrado con "un déficit de más de $280 mil millones, una calificación de alto riesgo del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, pero, lo más preocupante, con los servicios de alta complejidad casi que suspendidos”, indicó.

El Presidente del sindicato del HUV dijo que el centro asistencial no habría tenido que entrar en Ley 550 si la Gobernadora del departamento hubiera hecho gestión para que las EPS pagaran lo adeudado a la institución.

“La Gobernadora masacra a 600 familias, despidiendo a los trabajadores, con el argumento de salvar el hospital. El hospital se salvaría si la Gobernadora paga lo que le debe por el no POS que son más de $100 mil millones y si haciera gestión para que las EPS le paguen al hospital”, dijo Héctor Fabio Osorio, presidente del sindicato del HUV.

La Mandataria departamental explicó que, si los 400 cargos que estaban en planta no se hubieran eliminado, la situación del hospital habría empeorado y que el recorte permitirá un ahorro de $36 mil millones anuales.

“Además, salen otras personas que tenían una carga alta en los costos del para el hospital. Por ejemplo, todo lo que es lavandería, mantenimiento, esterilización, alimentación, no es necesario que lo haga el hospital, pues lo puede hacer un tercero lo que disminuye los costos en el año. Nos vamos a ahorrar $6 mil millones y en el recorte que hicimos nos vamos a ahorrar $36 mil millones al año”, explicó.

Los trabajadores anunciaron la realización de una marcha por las calles de Cali hasta el edificio de Comfenalco, lugar donde fueron citados por medio de mensajes de texto que les llegaron a sus teléfonos celulares para entregarles, aparentemente, las cartas de despido.