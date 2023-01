El emotivo mensaje que Carolina Cruz le dedicó a Lincoln Palomeque en este paradisíaco lugar

¡Enamorada! Así se le vio a la modelo y presentadora caleña mientras disfrutaba en compañía del actor cucuteño de la celebración de sus diez años de relación.

El hermoso paisaje de Playa del Carmen, México, fue testigo de la celebración de esta pareja que ratifica por qué sigue siendo una de las más estables de la farándula colombiana.

Y no podía ser para menos, pues este paradisiaco lugar fue el elegido para que Carolina Cruz dejara en evidencia lo enamorada que se encuentra actualmente.



“Gracias por sorprenderme, por preocuparte siempre por mí, por verme feliz, tranquila, Gracias por querer mi vida, lo que me rodea y me hace feliz, Gracias por ser mi amigo y disfrutar cada sonrisa a mi lado”, fue un fragmento del emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales.

Además, la caleña no guardó palabras para expresar lo orgullosa que se siente de su pareja, a quien también le agradeció por haberle dado ‘lo más grande’, el pequeño Matías.

Con esto queda más que confirmado que los rumores que rodeaban últimamente a la pareja sobre una supuesta crisis no tendrían razón de ser, pues se les ve más enamorados que nunca.

Foto: Instagram carolinacruzosorio