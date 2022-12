El gesto de buen corazón de policías en Buenaventura con abuela que mantiene a sus doce nietos

La mujer, que reside con los menores en una de las zonas más reprimidas del puerto, padece de una enfermedad que no le permite caminar. Esta es la historia.

Doña Isolina Castro tiene a su cuidado a doce nietos, a quienes sus madres dejaron abandonados, con los cuales vive en extrema pobreza en Buenaventura. Sin embargo, gracias a la solidaridad de un policía, ahora cuenta con la alimentación y el vestuario para los niños.

Todo comenzó por 'Chucho', un pequeño de tan sólo 4 años de edad, que se ganó el corazón del subintendente Alexander Ruiz. "El niño llamó la atención por el carisma que tiene. Al verle la humildad decidimos llegar a su núcleo familiar, donde notamos las carencias y necesidades que tenían", relató el uniformado.

Al observar las condiciones en las que vive esta adulta mayor y sus nietos, Ruiz y sus compañeros decidieron ayudarles con una lavadora y camas para que los niños pudieran descansar tranquilos, ya que todos dormían en un mismo colchón.

Doña Isolina agradeció este gesto de bondad. "No tenía la lavadora, porque no podía ni lavar, y me la trajeron. Me traen mi remesa de comida, todo eso. Para qué, la Policía me ha colaborado mucho, estoy muy agradecida de ellos", dijo.

Asimismo, la mujer sostuvo que su único anhelo es el de tener una vivienda digna para sus nietos. "El sueño mío es que me arreglen mi casa y yo morir contenta, que yo sepa que los dejé a ellos en su casa. Ese es el deseo mío toda la vida, tener mi casita arreglada, que ellos puedan saltar, brincar", agregó.

Lo que también preocupa a los policías es que la casa donde vive esta señora y los doce pequeños no soportaría una oleada invernal, por lo que piden colaboración a toda la ciudadanía.

Además de la ayuda de los uniformados, para esta época de navidad se están recolectando regalos y vestuario para los niños del barrio Muro Yusti del puerto vallecaucano.