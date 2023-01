El hallazgo al interior de bus de servicio público que no llevaba pasajeros y que causó 2 capturas

Los hechos tuvieron lugar luego de que el vehículo fue requerido por policías que se encontraban adelantando labores de registro y control.

Las cosas para el conductor de un bus de servicio público y su acompañante no terminaron bien luego de que policías requirieron el vehículo en el peaje Betania, ubicado a la altura del municipio de San Pedro sobre la vía Cali – Andalucía, y hallaron marihuana en su interior.

Según informó la Policía del Valle del Cauca, el bus, que no llevaba pasajeros, fue sometido a una inspección y la pericia de los uniformados permitió hallar un alijo de marihuana oculto en el tanque del combustible.

Las autoridades señalaron que en la caleta había 187 kilogramos de dicha sustancia estupefaciente y que, por lo tanto, se procedió no solo a incautarla, sino a capturar al conductor y a su acompañante, dos jóvenes entre los 20 y 27 años de edad.

Este es uno de los resultados que arrojó una serie de operativos adelantados por la Policía del Valle del Cauca en diferentes puntos del departamento y donde se logró la incautación 784,8 kilogramos de marihuana tipo creepy, además de la captura de ocho personas.

Respecto a dichos decomisos, otro se llevó a cabo en el sector El Bolo, en zona rural de Palmira y sobre la vía que conduce al municipio de Villa Rica, Cauca. Allí, fue capturado un joven de 24 años que conducía un camión de servicio público, marca Ford y color azul, donde se encontró una gran cantidad de marihuana.

“Transportaba en modalidad ocultamiento (doble carpa), 550 kilogramos de marihuana y 03 kilos de bazuco, cubría la ruta Caloto- Villavicencio”, señaló la Policía.

En el kilómetro 78 de la vía Cali-Andalucía, sector San Pedro, un hombre y una mujer fueron detenidos, luego de que se les hallara, en dos bultos de colores, un paquete de color negro con 6 kilos de la misma hierba y prendas de vestir.

En el momento de los hechos, estas personas se desplazaban como pasajeros en un bus de servicio público que cubría la ruta Cali – Cartago.

En el kilómetro 118 de la vía Buenaventura – Buga, sector Bizerta, jurisdicción de este último municipio, cayeron dos hombres oriundos de Antioquia, que iban como pasajeros en un bus de servicio público, que salió de Cali a Medellín, y llevaban 11 kilos de marihuana en su equipaje.

En el kilómetro 18 de la vía Cali – Mediacanoa, glorieta de Mulaló, se incautaron 30 kilos ocultos en una caja de madera, a bordo de un camión de servicio público que cubría la ruta Cali- Bogotá. “Eran transportados en la modalidad de encomienda simulando ser un calentador”, dijo la Policía.

En el mismo punto, también se decomisaron 1.800 mililitros de marihuana liquida, escondidos en una caja de cartón y también eran llevados como encomienda en un camión de servicio público que iba para Bogotá, pero “simulando ser medicamentos”.

Finalmente, en la vía Zarzal-Roldanillo y mediante actividades de inteligencia en coordinación con policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, fue capturado un hombre de 42 años que iba en un motocarro.

“Al solicitar un registro, se muestra inquieto y exaltado, lo cual hace que los uniformados procedan a registrarle su carga, encontrando 23 kilos de marihuana tipo creepy”, aseguró la Policía.

De acuerdo con las autoridades, el alijo iba ser comercializado por un grupo de delincuencia organizada llamado Los Cabezones o Los Gordos, en los municipios de la Unión y La Victoria, donde tiene injerencia.

Según la Policía del Valle del Cauca, esta estructura viene sosteniendo una confrontación interna por el control de la comercialización de estupefacientes, que, en los últimos meses, ha generado homicidios selectivos en la zona.

Los implicados, los narcóticos incautados y vehículos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.