El héroe que ayudó en Ecuador tras sismo y perdió su empleo al volver a Colombia

Roger Casas, rescatista voluntario de la Cruz Roja Colombiana, estuvo junto a su perro Lenox durante cinco días en Ecuador ayudando en las labores de rescate, tras el terremoto que estremeció al país vecino.

"Fue una experiencia muy bonita de ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos con un perro certificado", comentó Casas.

Publicidad

Sin embargo, cuando el socorrista regresó a Colombia con su mascota, fue sorprendido por una noticia. Había perdido su empleo. "De gerencia me están cortando mi contrato, me están diciendo que por abandono y por incumplimiento", aseguró.

Roger y Lenox arriesgaron sus vidas buscando, en medio de escombros, a los damnificados que dejó el terremoto. Hoy, desconcertado, no entiende la decisión de la empresa.

"No creo que sea justo, yo no me fui de paseo, no me fui ni de vacaciones, fui a ayudar a las personas que lo necesitaban porque para eso me he preparado gran parte de mi vida y para eso he preparado a mi perro", afirmó.

Paradójicamente, Andrés Felipe Rendón, gerente de Hazclean Colombia, aseguró que Casas no cumplió a cabalidad con sus funciones de capacitación de alto riesgo y respuesta de emergencias. "El señor Casas no estaba técnicamente preparado para las funciones que nosotros cumplimos”, dijo.

Publicidad

El caso de este héroe caleño fue puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo.