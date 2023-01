El hombre que casi muere electrocutado al salvar a unos niños que jugaban con una varilla

Sufrió una fuerte descarga eléctrica en la terraza de su casa, donde, a menos de dos metros de altura, había una línea de energía.

El barrio Pampas del Mirador está ubicado en la ladera sur de Cali y es reconocido por su vista privilegiada de la ciudad, pero también el lugar donde se encuentra la vivienda de Herbys Carvajal Tombé, un hombre que, hace un año, sobrevivió a una descarga eléctrica que, por poco, lo mata.

Las cicatrices en sus manos y brazos evidencian la magnitud del hecho, cuando salvó de la muerte a varios niños que jugaban con una varilla en la terraza de su casa. A menos de dos metros de altura, se encontraba una línea eléctrica.

“Apenas sentí la descarga, ahí mismo, mi esposa estaba a un lado y me tocó al lado derecho, ella cae a un lado y yo al otro. Yo quedé en el piso con las piernas dormidas y dije: 'Dios mío, ¿qué me pasó?'. Y, al ratico, explotó la planta de los pies”, asegura.

Tras el accidente, él y su familia le solicitaron a la empresa de servicios públicos trasladar la línea eléctrica que pasa justo sobre su vivienda. Advierten que otras casas del mismo barrio también presentan el mismo riesgo.

“Gracias a Dios, quedé vivo, pero pues de pronto le puede pasar a algún otro muchacho o alguna persona, niños, lo que sea”, señala Herbys.

Pese al peligro que representan los cables sobre las viviendas, la comunidad espera que la empresa encargada los retire y, de esta manera, pueda vivir en paz.

“Hace más o menos unos siete u ocho años venimos haciendo la solicitud. La comunidad ha enviado derecho de petición a Emcali, ellos dicen que eso no es de ellos, que pertenece a la EPSA, se han enviado derechos de petición a la Administración”, dice Giovanny Hoyos, vecino del sector.

En el barrio Pampas del Mirador también habita la señora Carmen Luz Torres, quien a pocos centímetros del balcón de su casa tiene un enredo de cables.

“A uno le da miedo hasta subir acá a la puerta de la casa a abrirla, porque uno cree que eso le va a pasar corriente como la que le pasa a la de atrás”, afirma Carmen luz torres, afectada por cables.

Según esta familia, ya han pasado varios derechos de petición para que sean reubicados estos cables, sin embargo, no han recibido respuesta por parte de la empresa encargada.

“La EPSA se la tira a Emcali, Emcali a EPSA y así nos mantenemos, pero, para cobrar los servicios y el recibo, sí son muy cumplidos, pero, para venir a atendernos, ahí sí no tienen tiempo. A veces ocurren las emergencias, vienen un rato y luego se van y no pasa más nada”, comenta la afectada.

Y aunque estas dos familias son conscientes que el cableado eléctrico llegó antes que la urbanización, afirman que, luego de ser legalizado este barrio, continúan solicitando que alguna entidad ponga en orden la situación y se evalúe el posible traslado de la línea eléctrica del sector.

