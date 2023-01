El infame negocio que una pareja y sus secuaces escondían detrás de un local de venta de dulces

Una investigación que se extendió durante nueve meses dejó al descubierto lo que estaba sucediendo.

Quince personas capturadas, entre ellas seis mujeres, es el resultado de una operación conjunta entre la Policía de Cali, el Ejército y la Fiscalía, que tuvo lugar en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, contra el microtráfico.

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos son señalados de integrar una banda llamada el Tigre y dedicada al tráfico de estupefacientes, “especialmente donde funcionan escuelas y colegios de La Cumbre y Cali”.

Tanto la Fiscalía como la Policía aseguraron que esta organización criminal utilizaba a menores de edad para distribuir alucinógenos. No obstante, la Policía anotó que el líder de la banda, alias ‘el Tigre’, fue más allá en La Cumbre.

“No solo direccionaba las actividades criminales de la estructura, también ordenaba la ejecución de delitos y había ideado una forma particular de camuflar el tráfico de estupefacientes utilizando un local comercial de venta de pólvora y dulces en ese municipio”, explicó la institución.

Una investigación de nueve meses fue la que condujo a estas capturas, entre las que no solo se destaca la de ‘el Tigre’, sino la de su compañera sentimental, identificada como alias ‘la Mona’.

“Esta mujer estaría creando alianzas con otras líneas de expendio para proveerse y así aumentar su injerencia criminal en esta parte del Valle (del Cauca)”, afirmó la Policía en un comunicado.

La banda, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, tenía mayor injerencia en los barrios Obreros de Cristo, La Estación, en el casco urbano de La Cumbre, y en el corregimiento de Pavas, zona rural del municipio.

A los detenidos se les imputaron cargos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio en grado de tentativa y uso de menores para la comisión de delitos.

Los señalados miembros de la banda el Tigre cayeron el pasado 30 de mayo de 2019 durante una operación en la que también se incautaron juegos pirotécnicos, tres motocicletas y un vehículo de alta gama.

Diez personas fueron detenidas con orden judicial y cinco en flagrancia. Diez de los capturados fueron enviados a la cárcel, cuatro mujeres recibieron detención domiciliaria y un hombre quedó libre, pero vinculada a la investigación.