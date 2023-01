El inglés ‘reforzado’ que puso en aprietos a Maleja Restrepo y Tatán Mejía

La pareja de esposos no se hizo entender de la mejor manera cuando le solicitaron a un mesero, bastante particular, que trajera un par de cervezas.

Si es de los que ha intentado desenvolverse o, como se dice coloquialmente, defenderse con sus conocimientos en inglés y no le ha ido muy bien, seguro se identificará con este curioso video.

Publicidad

Y quién mejor para recrear una situación de estas que Maleja Restrepo y su esposo Sebastián Mejía, pues, en esta ocasión, invitaron a Zach Morris, considerado el gringo más colombiano que todos, para que hiciera parte de las divertidas imágenes.

Vea también:

La íntima foto de Tatán Mejía publicada por Maleja Restrepo que enloqueció a sus admiradoras Lo que parecía un simple antojo de cerveza por parte de la pareja resultó siendo toda una odisea, pues al no ‘hacerse entender’, ni Maleja ni Tatán pudieron solicitar lo que querían.

Pues con su inglés, un poco confuso, lo que terminaron solicitando fue un oso, una barba y hasta un pájaro. Aunque estaban muy cerca de lo que querían, su pronunciación no fue la mejor.

Publicidad

Beard, bear y bird, fueron las similitudes que Morris interpretó para entender que el pedido era una simple cerveza (beer).

Publicidad

Lo curioso del momento fue cuando, un poco desesperados al no lograr entregar el mensaje correcto, tuvieron que acudir a las señas, el idioma que para muchos no falla y esta no fue la excepción, ya que Zach terminó por entender a la perfección lo que deseaban, una ‘pola’.

Foto: Instagram maleja_restrepo