El ingrediente que le pondrá sabor al XII Festival Mundial de Salsa en Cali

Esta versión del evento trae una exquisita novedad donde la música y gastronomía convergerán en torno al ritmo más tradicional de los caleños.

Desde este 28 de septiembre los habitantes de la Sucursal del Cielo no solo podrán disfrutar de una amplia oferta artística, también tendrán la oportunidad de deleitar su paladar con platos locales y comida cubana en una iniciativa denominada 'Salsa y Sabor'.

El público podrá apreciar esta nueva propuesta en la zona exterior del coliseo El Pueblo. Cada noche durante el certamen, habrá un show de cocina en vivo que contará con cuatro artistas invitados.

De Cuba llegará el vocalista de la orquesta La Palabra, Rodolfo Foster; de Puerto Rico vendrá Rafú Warner; de Perú estará Alfredito Linares, y Cali Flow será la representación local. Pero ellos no estarán solos, el presentador Mauricio de la Rosa y el chef Harold Torres les harán compañía.

"Con esta propuesta se le apuesta a fortalecer la salsa como un producto turístico donde los caleños y visitantes podrán comprender que la salsa en Cali no solo se baila, también se degusta", expresa Arabella Rodríguez, secretaria de Turismo de Cali encargada.

Este espacio contará con nueve stands donde los asistentes al Mundial de Salsa podrán encontrar mecato, frituras, cholados, jugos, bebidas autóctonas, entre otros deliciosos productos de la cocina caleña y vallecaucana.

En en el mismo lugar también se disfrutará de los reconocidos melómanos y coleccionistas. Asimismo, habrá muestra y venta de instrumentos musicales, vestuario, calzado, bisutería de la salsa y recordatorios.



