El inhumano trato que hombre habría cometido con sus papás, a quienes al parecer también robaba

Los padres del sujeto, quien pagó una sentencia en prisión por homicidio, son personas de la tercera edad y, además, viven de la caridad.

Un hombre en Cali fue capturado y enviado a la cárcel, luego de ser señalado de no solo haber agredido físicamente a sus padres, sino de haberles robado sus pertenencias. Según la Fiscalía, los hechos fueron denunciados por una tía del sujeto.

“Aseguró ante un fiscal Seccional en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, que el hombre es consumidor de estupefacientes y, supuestamente, maltrata físicamente a sus padres, quienes por ser de la tercera edad, no pueden trabajar y viven de la caridad de los vecinos”, dijo la entidad.

Asimismo, el ente investigador anotó que, además, el señalado al parecer les quitaba a sus padres los alimentos que los vecinos les suministraban para posteriormente venderlos y comprar drogas.

Sin embargo, no todo termina allí. En medio de la diligencia judicial, según la Fiscalía, la tía del señalado también denunció que su sobrino la amenazaba cada vez que ella se oponía al robo de los suministros y a sacar los electrodomésticos de la casa.

Esta persona fue capturada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo de la Policía, cuando se desplazaba por la calle 6C Oeste con carrera 50, barrio Siloé, en el suroccidente de la capital del Valle del Cauca.

Incluso, la Fiscalía indicó que los agentes del CTI, una vez procedieron a verificar los antecedentes del hombre, establecieron que “pagó una sentencia de 7 años de prisión por el delito de homicidio”.

Al sujeto se le imputaron cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada y el juez 11 Penal lo envió a la cárcel de Villahermosa.