El intimidante mensaje de panfletos mediante los cuales estas personas extorsionaban a comerciantes

Mediante un proceso de investigación de seis meses se logró la desarticulación de una temida banda que habría ocasionado el desplazamiento forzado de 10 familias.

Nueve personas capturadas y tres imputaciones fue el resultado que arrojó el seguimiento a los jefes de La Lomita, una temida banda dedicada a la extorsión de comerciantes, transportadores y residentes en el sur, centro y norte de Cali.

Según las autoridades, esta estructura distribuía panfletos intimidantes en los barrios Alto Jordán, Jordán, Meléndez, Sucre y Floralia de la capital vallecaucana.

El “aporte” de $6 millones que le pidieron a ciudadano por teléfono y causó la captura de 3 personas "Para comunicarle que tiene que colaborar con la suma de $10 millones por las buenas, la no colaboración con esta plata traerá consecuencias para usted y su familia", es un aparte del mensaje que contenían los panfletos dependiendo de las víctimas.

Entre las personas capturadas se encuentra alias ‘Culebro’, quien tenía en su poder dos cédulas de ciudadanía con números diferentes, en una de estas no aparecía con antecedentes, logrando así evadir a las autoridades.

Ofensiva del Ejército y la Policía contra la extorsión en plazas de mercado de Cali “Esta banda extorsionaba solicitando montos entre uno y diez millones por dejar trabajar a sus víctimas, además de amenazar contra sus vidas. Lo particular es que también forzaron el desplazamiento de varias familias. Fue un trabajo articulado con miembros del CTI durante seis meses”, explicó el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de Cali

El líder de la organización, conocido como 'Chantre' y los restantes de la estructura fueron dejados a disposición de la autoridad competente para sus respectivos procesos legales.

