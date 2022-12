El jarillón del río Cauca “se romperá” en Cali durante simulacro por sismo

Foto: cortesía Secretaría para la Gestión del Riesgo

Hacia las 10:00 de la mañana de este miércoles 26 de octubre, Cali realizará el simulacro de un sismo de magnitud de 7,5 grados con consecuencias devastadoras que podrían ocasionarse en un contexto real.

Dicho sismo provocará el rompimiento del jarillón del río Cauca en inmediaciones a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, por lo que, a su vez, se generará una inundación que dejará fuera de servicio las plantas de tratamiento y producción de agua potable Puerto Mallarino y Río Cali.

El secretario para Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano, aseguró que este ejercicio es muy importante dado que, en una situación real, si rompe el jarillón “se quedarían al menos 900.000 personas inundadas y tendríamos una afectación de una magnitud internacional”.

En este simulacro participarán los organismos de socorro de la ciudad, la Fuerza Aérea Colombiana, así como la comunidad en general. Asimismo, se realizarán ejercicios de evacuación en edificaciones de empresas, instituciones educativas y juntas comunitarias de la capital del Valle del Cauca.

“La propuesta es que tengamos las capacidades individuales, que cada uno de nosotros entienda que Colombia está en una zona de mediano y alto riesgo y, a partir de allí y de la decisión de autocuidado, hagamos una evacuación donde no corro, no grito, no me devuelvo, no empujo y sobre todo soy protagonista de mi propia seguridad”, explicó Rodrigo Zamorano, secretario para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali.

Por su parte, el coronel Rafael Ordóñez, comandante del Comando de Combate Aéreo #7, afirmó que se contará con un Puesto de Mando Unificado en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en el área de influencia del jarillón, para dirigir las acciones del simulacro en esa zona y que todo el personal está listo.

“Allá tenemos todas las comunicaciones satelitales por vía voz o videoconferencia que nos permiten estar conectados a nivel nacional. Además, la Fuerza Aérea tiene una Dirección de Operaciones Especiales que es el Centro Nacional de Recuperación Nacional, el cual coordina todo sobre los desastres, y todos los apoyos que requiera el Valle del Cauca los vamos a tener, tales como helicópteros y aviones”, explicó el oficial.

Entretanto, Miguel Ángel Piragauta, profesional de la Secretaría para la Gestión del Riesgo y encargado del simulacro en Cali, explicó que en el barrio 7 de Agosto se trabajará con al menos 80 personas que participarán en un simulacro de evacuación.

“Muchas de estas personas hacen parte de los talleres de prevención. Los organismos de socorro, por su parte, estarán también en la sede del PMU en la Base Aérea”, concluyó el funcionario.