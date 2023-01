El legado de la hermana Alba Stella Barreto: así recuerda comunidad en Cali a la religiosa

Habitantes de zona vulnerable, donde la franciscana trabajó por más de tres décadas luchando contra la violencia y la exclusión, piden que su obra se mantenga.

La hermana Alba Stella Barreto trabajó sin descanso por la comunidad del barrio Marroquín, en oriente de Cali, y poco a poco su labor se extendió a otros sectores de la ciudad. Paz y bien, como se llama su fundación, es lo que deja a esta localidad.

"Ella era humanitaria, porque a toda la gente la ayudaba, a los niños, a las señoritas que estaban descarriadas", recuerda la ciudadana Anastasia Hurtado.

La religiosa, que falleció el domingo 24 de febrero tras padecer un cáncer, dejó un gran legado a la capital del Valle del Cauca, así como a quienes trabajando a su lado lograron diseñar su proyecto de vida.

"Es una mujer que me enseñó a servir al más indefenso, a estar con el más empobrecido por el sistema. Me enseñó que al hambriento hay que darle de comer", comenta por su parte Elodia Nieves Balanta, representante de la fundación Paz y Bien.

"Ella recogía a esas muchachas embarazadas de la calle y ahí las sostenía, luego hizo la sala cuna para que salieran adelante. Yo hice dos cursos de panadería con ella", cuenta Eulalia Osorio, habitante del municipio.

Físicamente la hermana ya no está, pero, asegura la población que tanto sirvió, que sus enseñanzas quedarán para siempre. Su cuerpo es velado en la parroquia Cristo Señor de la Vida del barrio Marroquín II, donde la comunidad se congregó a darle el último adiós y honrar su obra.