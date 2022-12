El lío entre Siam y disquera que terminó con ‘secuestro’ de las redes sociales del dúo vallecaucano

Los músicos se vieron obligados a crear nuevas cuentas en Facebook, Instagram y Twitter. Señalan que afrontarán pleito con el sello discográfico por vía legal.

El dúo vallecaucano conformado por Carolina Nuñez y Carlos Montaño instauró acciones jurídicas contra Felipe Villacres, representante legal de la disquera Colombo Records, quien, aseguran, les quitó el acceso a las redes sociales de Siam como método de presión para renegociar su contrato con la compañía.

"En ese contrato había unas condiciones ya estipuladas, pero que, al final del ejercicio, de pronto a ellos ya no les gustaron, no querían acatarlas y nos dijeron que renegociáramos. Nosotros, al vernos seriamente afectados por lo que querían pedirnos, dijimos que no. Básicamente lo que hicieron fue quitarnos nuestro Instagram, Facebook y Twitter, y nos dijeron que hasta que no nos sentáramos a negociar con ellos, no nos los iban a regresar", manifiesta Carolina Nuñez.

La artista cuenta que, ante esta situación, ella y su esposo optaron por entablar una tutela contra Villacres y una demanda por acceso abusivo a un sistema informático, el pasado 28 de marzo. Sin embargo, sólo hasta ahora decidieron dar a conocer públicamente lo sucedido.

"Nosotros no podemos estar sin redes sociales tanto tiempo, ya abrimos cuentas nuevas. Decidimos coger el toro por los cuernos y decir que él está cometiendo un delito y nos está extorsionando. Estamos sacando esto a la luz, porque los artistas somos a veces muy confiados y vamos entregando nuestras claves a las disqueras o a los empresarios. Yo creo que es el primer caso de secuestro de redes sociales que se conoce. El tipo sabe la importancia de las redes, las usó para presionarnos, pero nosotros dijimos que no vamos a ceder", asegura la artista.

Carolina indica que la tutela falló a favor de Siam por lo que la casa discográfica les devolvió el acceso a sus redes sociales. Sin embargo, no les entregó los correos y celulares a través de los cuales se hace la verificación de las cuentas.

La artista explica que el tipo de contrato que tenían con Colombo Records se denomina 'joint venture', que, según ella, representa más riesgo.

"Lo que pasa es que hay unos montos que ellos invierten, pero, si están en negativo en algún momento, no es problema de nosotros, porque la disquera gana es por nuestros shows, por nuestro trabajo, a nosotros solo nos dan un sueldo. De un momento a otro, el tipo llegó a decir 'estoy en negativo, voy a incumplir el contrato, no les voy a pagar más y como todavía no he recuperado una plata, necesito que me digan cómo me van a pagar'".

Según la vocalista de Siam, el contrato con la disquera se terminó el 7 de junio de este año por los incumplimientos del sello. Asimismo, afirma que Villacres les quitó nuevamente los accesos a las redes sociales del dúo y, además, el martes pasado, Villacres se contactó con su manager y le advirtió que les daba 10 días de plazo para renegociar o eliminaría definitivamente sus cuentas.

"Independientemente de reclamar plata o hacernos ricos con esto, nuestro interés es volver a tener nuestras redes, volver a hacer nuestra música. La gente nos conoce como una familia que siempre saca mensajes positivos, sabe que estamos levantando nuestra hija por medio del arte", concluye Carolina.

Por su parte, Felipe Villacres lamentó la situación y solo aseguró que la disquera seguirá adelante con los procesos legales correspondientes.

“Del lado de la disquera, mucha lástima lo que está pasando y lo único que tenemos que hacer es ir al juzgado como dice el contrato”, afirmó el representante legal de Colombo Records.

Respecto al secuestro de las redes sociales de Siam, dijo que “realmente eso es una estrategia ya más de los abogados fuera de esto" y esos temas prefiere "dejárselos a ellos”.

Los músicos sostienen que están definiendo con sus abogados qué otras acciones o procedimientos legales emprender. Por ahora, estrenan redes sociales, en Instagram como @gruposiamoficial de igual forma se encuentran en Facebook, y en Twitter están como @siamoficial.



Fotos: archivo Colprensa