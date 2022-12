El 'Mannequin Challenge' en Cali que simula un fatal accidente de tránsito

Foto: tomada del video de 'Chacho Madrid'

Un grupo de jóvenes del barrio Vallegrande se sumaron a la tendencia del 'Mannequin Challenge', representando un aparatoso accidente de tránsito. El video fue compartido a través de Instagram y Facebook, donde alcanzó cerca de 180 mil reproducciones en tan solo un día de publicado.

En el fondo de las imágenes se escucha el sonido de una ambulancia mientras la cámara se desplaza captando las estáticas figuras de personas tiradas en el suelo, transeúntes que simulan observar e incluso motociclistas que grababan con sus celulares.

'Chacho Madrid', de 22 años, fue quien "se craneó" de esta particular versión del popular reto. Dice que su idea era hacer algo distinto a las propuestas que ya circulan en reces sociales y, a la vez, generar conciencia acerca de los accidentes de tránsito.

"Como está de moda el 'Mannequin' yo les insistí a mis amigos que hiciéramos uno. Algunos me dijeron que no, porque le tenían miedo a las cámaras, pero seguí insistiendo hasta que aceptaron. Les dije: 'Hagamos el accidente que no lo han hecho'. Ese mismo día llegué con mis amigos, tiramos las motos, cada uno se acomodó en la posición que quería y, un minuto antes, pasó un señor con una carretilla, entonces lo paré y le pedí que me colaborara", narró el joven.

Fue así como, hacia la 1:00 de la madrugada del pasado lunes, 'Chacho' se tomó la calle 81C frente a la panadería Pan Colombia, en el oriente de Cali, para escenificar la emergencia junto a sus amigos 'Shorchi', 'Roa', 'Pocoyo', 'Gato', 'Omar', 'Zomby', Brayan Gómez, 'Jhony', 'Ivucho', Gamboa y Rafael.