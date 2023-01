“El médico tiene 1 %, el 99 % lo tiene Dios”: herido en paro se aferra a milagro de volver a caminar

Duván Villegas y su familia solicitan ayuda para tratamiento. El joven recibió un disparo en las protestas del pasado 21 de noviembre y quedó parapléjico.

Con documentos en mano, doña Neidy Benítez ha recurrido a autoridades y centros asistenciales en busca de soluciones a la situación jurídica y médica de su hijo Duván Villegas, quien estuvo al borde de la muerte tras recibir un disparo durante el paro nacional del 21 de noviembre en Cali.

“Le hicieron la atención de urgencias pero nos dijeron que para hacerle más atención había que dejar un depósito de 10 millones", dice la madre del joven de 27 años de edad.

En el momento del hecho, Duván no contaba con EPS ni Sisbén, pero, luego de varios trámites, lograron reintegrarlo y recibió atención médica en una clínica donde estuvo hospitalizado por cerca de 10 días. No obstante, el parte médico no fue nada alentador.

"Lo último que nos dijo el médico especialista en columna es que la posibilidad de caminar es del 1 % y que ni en este país ni en ningún otro país podían hacer nada por él", afirma la señora Benítez.



Según el parte médico, el proyectil habría impactado un pulmón, la columna y el hígado de Duván. Por eso, los médicos dicen que tiene poca probabilidad de que vuelva a caminar, pero sus familiares se aferran a las oraciones para que suceda un milagro.

“Si el médico tiene 1 %, el 99 % lo tiene Dios, pues por encima de Dios no hay nadie y creo que el último diagnóstico lo puede dar él, porque mi hijo tiene la fortaleza de seguir luchando por él y por sus hijos", señala la mamá de Duván.

El caso de Duván generó tal conmoción en la ciudad, que algunos habitantes realizaron varios plantones y movilizaciones solicitando justicia y solidaridad con el joven.

“Lamentable lo que le pasó al muchacho, da mucho pesar, le puede pasar a cualquiera, a cualquiera de nuestros hijos le puede pasar eso, lo más importante es que el Gobierno le pueda prestar una ayuda", asegura Álvaro Calvo, habitante de Cali.

"Ojalá el Gobierno y la gente de salud le puedan dar su buena atención al muchacho, ya que es un padre de familia y tiene que sacar a sus hijos adelante", anota, por su parte, Carlos Mojica, otro residente de la capital del Valle del Cauca.

Por su parte, a través de Twitter, el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, informó que, durante un consejo de seguridad, retieró su llamado a la Fiscalía para que acelere las investigaciones que permitan esclarecer el hecho.



Ante el Consejo de Seguridad reiteré llamado para que @FiscaliaCol acelere investigación que permita esclarecer lamentables hechos en los cuales Duván Villegas resultó herido el pasado 21 de noviembre. Autoridades judiciales avanzan en recolección de evidencias. — Andrés Villamizar (@villamizar) December 13, 2019

