“El menos culpable es el soldado que mató a mi hija”: mamá de Juliana Giraldo llegó para su sepelio

La madre de Juliana Giraldo llegó a Colombia proveniente de España y se desplazó hasta Jamundí para darle el último adiós a su hija Juliana Giraldo, quien murió en una carretera de Miranda, Cauca, luego de que un soldado disparara.

De su hija, Gloria Díaz exalta su entereza. El sueño de la mujer era traer a su madre de regreso al país y, en varias conversaciones, le decía que estaba trabajando duro en la peluquería para ahorrar y comprar los pasajes.

“Ella me decía: ‘Mamá, yo quiero hacerle una casa, montarle un negocio para que usted venga y lo administre, para que hagamos una casa y que se venga de por allá porque este frío la va a matar’”, contó.

Este sueño quedó truncado y luego de un largo viaje desde España, Gloria llegó a Jamundí, sur del Valle del Cauca, para darle el último adiós a Juliana. Dice que desde el pasado 24 de septiembre ha vivido una pesadilla.

“Tenía miedo de llegar, ya estoy aquí y duele, duele. Y parece mentira que sea ella la que está ahí, a mí me parece mentira. Ya la toqué, ya la vi, pero me sigue pareciendo mentira”, comentó.

Aunque doña Gloria tiene dolor en su corazón, su mensaje es muy claro.

“Hay culpables, pero, para mí, la persona menos culpable es el soldado que mató a mi hija, porque a estos chicos yo los he visto, he vivido en el campo, he visto lo que ellos sufren, el hambre que aguantan y la condiciones en que los tienen, la presión y el maltrato”, afirmó.

Camisetas estampadas con la foto de Juliana y flores blancas hicieron parte del homenaje que le rindieron los familiares y amigos de la mujer asesinada.

“Se lleva parte de mi vida porque ella era la hija que yo nunca tuve”, dijo Luz Dary Restrepo, su suegra.

“La vamos a recordar muchísimo, la vamos a recordar con un profundo dolor, la vamos a recordar cómo esa mujer soñadora y alegre”, señaló, por su parte, Katherine Vásquez, amiga de la víctima.

El sepelio se cumple en la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2020 en el cementerio central de Jamundí, de donde Juliana era oriunda.