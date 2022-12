El mensaje del Alcalde de Nueva York que le da la bienvenida a la Feria de Cali

Foto: Noticias Caracol

Un saludo muy especial a la Feria de Cali hizo Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, con motivo de la gala de lanzamiento del emblemático evento vallecaucano en la Gran Manzana. El mandatario escribió un comunicado, que fue entregado a la gerente de Corfecali Luz Adriana Latorre, durante acto que tuvo lugar en Terrace On The Park en Queens.

"Estoy muy agradecido de su presencia en esta gala de lanzamiento de la Feria en New York. La Feria se convierte en un punto de encuentro de nuestras culturas", dijo de Blasio en la misiva.

El mandatario manifestó que su ciudad está encantada de ser plataforma esta "excelente fiesta", que cuenta con asistentes de diferentes partes del planeta. "Se trata de un magnifico festival que reúne gente de todo el mundo, alrededor de la música, la danza, desfiles y celebraciones culturales tradicionales del Valle del Cauca", agregó.

A la gala asistieron bailarines radicados en la denominada Capital del Mundo, Miss Latina Long Island Tatiana Ángel y el cantante Yan Collazos. De Blasio agradeció la presencia de los artistas de la Sultana del Valle, de Corfecali, entre otras organizaciones que hicieron posible la velada.

Cabe resaltar que para el 2017, cuando se celebran los 60 años de Feria de Cali, el inicio de la popular fiesta será en esta ciudad norteamericana.