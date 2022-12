El misterio que rodea el asesinato de reconocido líder comunitario en Buga

El homicidio de James Londoño Jiménez, ocurrido en el área rural de Buga, es un misterio. Su hermano Víctor Hugo aseguró que no se conocían amenazas en contra de este líder comunitario, quien fue atacado a balazos por hombres que aparentemente se escondían en unos matorrales.

James Londoño había sido reelegido presidente de una empresa comunitaria, que aglutina a desplazados, campesinos y desmovilizados. Recientemente, el vicepresidente de la misma entidad, Rafael Torres, había denunciado a la víctima por presuntos malos manejos.

“Públicamente lo dije que si algo me pasaba a mí y a las personas que estamos denunciando ante la Fiscalía, James Londoño sería el responsable. Con la tristeza que nos abarca y la sorpresa para todos es que lo matan. Ojalá las autoridades den con el paradero de estos asesinos y de los autores intelectuales para que todo se esclarezca”, dijo Torres.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Buga, Jaime Ochoa, afirmó que, “en medio de esas diferencias, hay muchos comentarios de diferencias muy profundas con denuncias en la Fiscalía por el manejo administrativo de la organización”.

Y aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, el funcionario sostuvo que el CTI de la Fiscalía ya avanza en la investigación respectiva para hallar a los responsables de este crimen.

James Londoño Jiménez tenía 45 años y era hermano del actual presidente del Concejo de Buga, Carlos Alberto Londoño.