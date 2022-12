El municipio de Valle del Cauca que completó 6 meses sin homicidios y que ONU reconoció como seguro

Sus 15.000 habitantes celebran ser un ejemplo de paz para Colombia. Desde octubre de 2016 no se registran asesinatos.

En ese sentido, las Naciones Unidas reconocieron los resultados obtenidos mediante las diferentes estrategias de seguridad, convivencia e inversión social implementadas en Obando por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de este municipio del norte del departamento en cabeza de Óscar Marino Badillo.

“Estamos celebrando porque no solo llevamos cero homicidios, sino que noviembre y diciembre los cerramos sin ningún niño quemado. Esto no ha sido fácil, pues se han presentado obstáculos, pero se puede ir de frente a estos temas, se ven resultados por el esfuerzo”, dijo el Alcalde de Obando.

Cuatro años antes, el índice era de 15 muertes violentas por año, cifra demasiado alta para su categoría como municipio.

“Llevamos seis meses sin homicidios en Obando y esto hace parte de un trabajo articulado con la Administración Municipal, el Alcalde, el Ejército, Policía, pero fundamentalmente con una prioridad de la Gobernación. Esto se ha dado con el apoyo en movilidad y unidades de rescate”, manifestó Noralba García, secretaria de Seguridad de Obando, Valle del Cauca.

Los ciudadanos celebraron este reconocimiento, el pasado martes 9 de mayo, con una multitudinaria marcha y una concentración pública denominada ‘Obando Camina’.

El Alcalde de Obando espera que el municipio se convierta en un eco para los demás municipios del Valle del Cauca y demás departamentos del país.