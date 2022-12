El oriente de Cali ‘Vive Bailando’ para crear agentes de cambio

Wílmar Mancillas es uno de los 250 jóvenes del oriente de Cali que actualmente está vinculado al programa Vive Bailando, que inspira y motiva a niños y jóvenes de comunidades vulnerables a tener mejores condiciones de vida.

“Este proyecto ya no lo saca de la casa a la esquina, sino de la casa a bailar. Porque bailar es disfrutar, para mí es mi pasión”, asegura el joven.

En Colombia ya son más de tres mil menores que hacen parte del proyecto, cuyo propósito principal no es enseñar a bailar, sino formar agentes de cambio.

“Nuestra misión no es formar bailarines profesionales, nosotros formamos jóvenes con capacidades para asumir una vida responsable y tomar buenas decisiones”, afirmó Clemencia Vargas. Directora Vive Bailando.

Según la dirección del programa, el próximo año se seguirá trabajando para que más jóvenes y niños de Colombia encuentren una alternativa de ocupación del tiempo libre a través de Vive Bailando.