El cantante puertorriqueño no se queda callado luego del escándalo por lo que dijo durante concierto en Cali y dice que “la gente no es bruta y tiene la mente abierta”.

Tras rechazo por sus comentarios contra la mujer y de incitación a las drogas durante un concierto en Cali, Luigi 21 Plus publicó unos videos en su cuenta de Instagram donde cuestiona por qué lo malo que pasa en la sociedad es culpa de los reguetoneros y no de otros sectores.

“Según la señora, yo soy el que incita a la juventud a beber y a fumar. O sea que los letreros grandes y las promociones de alcohol, eso no daña al país”, comenta el artista.

El artista de 42 años agrega que las palabras obscenas las aprendió “en las series esas que ustedes dan en televisión también”.

“Los reguetoneros son los que tienen jodido el país. O sea que elimina a los reguetoneros y el país se arregla. ¿Eso es?”, se cuestiona.



"¿El país se arregla si eliminan a los reguetoneros? Los dardos de Luigi 21 Plus hacia los políticos"

El cantante, también conocido como ‘el Bokisucio’, invitó a los políticos a que se cuiden porque “ya la gente no es bruta y tiene la mente abierta”.

“Mi gente, recuerden que por ahí se acercan las elecciones y ahora todos los políticos, funcionarios del gobierno, son los más amigables y los que más se preocupan”, anotó.

Estas afirmaciones también surgen luego de que las autoridades caleñas anunciaron nuevas medidas para evitar que actos polémicos como los protagonizados por Luigi 21 Plus, repudiados por un sector de la ciudadanía, se repitan en los conciertos donde haya menores de edad.



