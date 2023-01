El panfleto que circula en Morales con el que amenazan de muerte al alcalde del municipio caucano

Según el primer mandatario de la localidad no es la primera vez que se presenta esta situación, dice que son más de diez amenazas que ha recibido después de ser elegido.

En las últimas horas circuló en Morales, norte del Cauca, un panfleto de supuesta disidencias de las FARC en donde amenazan de muerte a 17 personas, incluidos el alcalde del municipio y la jefa del núcleo educativo.

“Esta población vive en zozobra desde hace 14 meses que llegaron personas armadas acá que dicen ser disidentes de las FARC, eso ha ido creciendo y va llegando más personal. Esta es una zona de tránsito donde se mueve mucha gente armada”, señala Silvio Villegas, alcalde de Morales.

Sin embargo el mandatario cree que en este caso hay otros intereses detrás de las amenazas.

Comunidad investiga veracidad de este panfleto que declara objetivo militar a gobernador indígena “Uno ve claramente que es un apócrifo que no tiene nada que ver con grupos armados sino situaciones particulares que se dan acá”, añade.

La situación fue analizada en un consejo extraordinario de seguridad al que asistieron funcionarios de la alcaldía municipal, la Fuerza Pública y delegados de las Naciones Unidas.

“Efectivamente, hasta que no se verifique la autenticidad del panfleto, todo es materia de investigación”, explica Jesús Arley Sandoval, secretario de Gobierno de Morales, Cauca.

Para rechazar estas supuestas amenazas y otros hechos que han perturbado la tranquilidad del municipio, sus habitantes anunciaron que se movilizarán para exigir que los dejen vivir en paz.

Foto: Cortesía