El plan para garantizar seguridad en San Antonio, tras asesinato de parapentista

Foto: Mauricio Triviño | Prensa Alcaldía de Cali

Con el fin de buscar una solución a la inseguridad que afecta al barrio San Antonio y que se evidenció aún más con el asesinato de un reconocido parapentista, el alcalde Maurice Armitage adelantó un consejo comunitario durante la mañana de este viernes en este sector del noroeste de Cali.

Uno de los resultados que arrojó el encuentro es que, a partir de la fecha, un fiscal atenderá las denuncias no solo de los residentes del barrio San Antonio, sino de todas las personas que viven en la Comuna 3, a través del respectivo Centro de Atención Local Integrada.

“Desde ya va a empezar a funcionar y la comunidad va a tener la oportunidad de poner sus denuncias oportunamente, también tendrá una juez de pequeñas causas que será de gran apoyo para la gente”, afirmó el Alcalde de Cali.

Otras de las estrategias a corto plazo definidas en la reunión comprenden la conformación de redes de apoyo, frentes y comités de seguridad, así como la instalación de botones de alarma, la presencia de un nuevo cuadrante y vehículo de la Policía, además del compromiso de la comunidad.

“Se van a desarrollar mecanismos que van a permitir blindar al barrio y sus alrededores. Habrá alarmas comunitarias y se hará una revisión de las seis cámaras existentes para ver si el próximo año se amplía la cobertura”, dijo el comandante de la Policía de Cali, general Nelson Ramírez.

Para las alarmas se destinarán 120 millones de pesos, al tiempo que también se planteó la integración de las cámaras de establecimientos particulares al centro de monitoreo de la Policía para facilitar su reacción oportuna.

Además del homicidio del parapentista Juan Manuel Alzate registrado el pasado martes por robarle el celular , el general Ramírez reconoció que la zona está afectada por hurtos, tráfico de estupefacientes, inconvenientes en la movilidad, invasión del espacio público y presencia de habitantes de la calle.

En ese sentido, también se estableció que el Mandatario de los caleños se reunirá una vez al mes con la comunidad del sector para revisar el impacto de las estrategias de seguridad implementadas.

“Este es un sector que combina lo artístico, lo cultural, hay muchos negocios, que ameritan que hagamos presencia permanente para la tranquilidad de todos”, sostuvo Armitage.

La secretaria de Gobierno de Cali, Laura Lugo, aseguró que la próxima reunión será el 3 de octubre para hacer seguimiento a las nuevas actividades que también incluyen el fortalecimiento de los controles al tránsito de motocicletas en la zona.

Habitantes de San Antonio, como Margarita Paredes de Velasco, señalaron que el plan de trabajo para contrarrestar el delito en esta concurrida y turística zona de la capital del Valle del Cauca debe aplicarse todos los días y no solo los fines de semana.

“Se me hace fundamental que nos presten atención inmediata y que la presencia de la autoridad no solo sea de día, sino permanente”, dijo.

Otro vecino del sector, Wílber Quintero Pescador, agradeció la atención de las autoridades y espera que las estrategias sirvan también para combatir el microtráfico. “Es algo que hace mucho daño al barrio y pedimos controles a estos focos que perjudican al comercio y a los habitantes de San Antonio”, sostuvo.

Al respecto, las autoridades ya adelantan una investigación de cuatro líneas de expendios de estupefacientes para lograr desarticular estas estructuras que están arrebatando la tranquilidad de residentes, comerciantes y visitantes de este tradicional barrio de Cali.