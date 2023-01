“El poder de la mente y el amor propio”: el mensaje con el que Natalia Ponce de León llega a Cali

Una de las mujeres que simbolizan la tenacidad y capacidad de sobreponerse ante las situaciones adversas estará en la ciudad compartiendo un poco sobre su experiencia de vida.

La cita es el jueves 19 de abril, a partir de las 6:30 p. m. en el Club Campestre de Cali. Natalia Ponce de León, quien representa fortaleza y perdón, ofrecerá al público caleño su conferencia “El poder de la mente y el amor propio”.

Este evento promete ser una charla en la que se invita a las personas a confiar en sí mismas como ingrediente fundamental en el logro de las metas propuestas.

Natalia Ponce de León recibe premio internacional a las Mujeres de... “Me siento liviana de peso y libre de todo rencor. Me siento feliz y plena, motivada para seguir adelante y para ayudar también a muchas personas que pasan por un ataque con agente químico para que sepan que sí se puede salir adelante, solo se necesita proponérselo”, señala.

Natalia Ponce de León es, además, defensora de los Derechos Humanos. Su cuerpo, tras cuatro años de lucha en el quirófano, está habitado por una mujer mucho más fuerte y sensible al dolor de las y los demás.

Ratifican condena de 20 años de cárcel para Jonathan Vega, agresor de... “Que todas las mujeres sepan que no necesitamos cumplir estereotipos de género ni parámetros de belleza, la belleza está en quienes somos”, añade.

En su objetivo de reconocer y defender a las personas víctimas con ataques químicos, Natalia Ponce de León creó en 2015 la Fundación que lleva su nombre, y promovió la aprobación de la Ley 1773 de 2016 o Ley Natalia Ponce de León que establece, entre otros logros, un protocolo para la investigación y judicialización de este delito.

Foto: Cortesía