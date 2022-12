El proyecto de energía que causaría muerte súbita del parapentismo en Roldanillo

Foto: cortesía Manuel Lenis

Existe una problemática que aqueja a la comunidad y aseguran que afectaría uno de los pilares del turismo de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. Es la instalación de una red eléctrica en la cordillera occidental que impediría el desarrollo del parapentismo en la zona.

La secretaria de Cultura y Turismo de Roldanillo, Alexandra Vacca Gómez, aseguró que esta red eléctrica, proyecto que la Empresa de Energía de Bogotá está tramitando ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, impediría y estancaría el desarrollo turístico y cultural del municipio.

“Tenemos una problemática con la Empresa de Energía de Bogotá que realizará la instalación de unas redes eléctricas que pasarían por la cordillera occidental y afectaría directamente a este deporte que ha sido significativo para el turismo de nuestro municipio”, manifestó la funcionaria.

El campeón nacional de parapente Bernardo Medina explicó que esta situación es preocupante para el Valle del Cauca, pues es una de las zonas emblemáticas de este deporte no solo en Colombia, sino en el mundo.

“Tenemos un problema muy grande, esta red eléctrica que se está trazando desde La Virginia, Risaralda por toda la cordillera occidental, cubriría toda la zona de vuelo del parapentismo que tiene el municipio y el norte del Valle del Cauca. Son unas torres que pueden llegar a tener más de 100 metros de altura y manejan un voltaje muy superior. Ya existen dos y tener esta posible tercera red eléctrica nos deja sin espacio para volar y despegar”, contó Medina.

Tanto los deportistas, como la comunidad y la Administración Municipal, no desean oponerse a la instalación de esta red eléctrica, lo que esperan es llegar a un acuerdo con la empresa de energía para cambiar el trazado del proyecto.

“Nosotros no nos oponemos a que el país avance pero estamos planteando que las redes se extiendan sobre otra zona”, sostuvo Vacca Gómez.

Por su parte, el parapentista reconoció que la Empresa de Energía de Bogotá es la encargada de desarrollar y construir la red, pero afirmó que esta se puede instalar en otro sector.

"Ellos tienen opciones, por ejemplo, al frente de la cordillera occidental en el Valle, al pie de monte de la cordillera central donde no nos va a perjudicar. Estamos solicitando es que considere el parapentismo como un desarrollo social, económico, turístico, cultural y deportivo”, aseguró Medina.

En protesta, este domingo 23 de octubre, la comunidad de Roldanillo realizará una marcha pacífica a las 8:00 a. m. desde la Casa de la Cultura Carlos Villafañe, ubicada en la calle 7 con carrera 9, con el fin de generar un precedente y una voz de rechazo por lo que sería la instalación de esta red eléctrica sobre un área que provocaría, según deportistas y autoridades municipales, la muerte súbita del parapentismo en Roldanillo.