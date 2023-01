El relato de hombre que se salvó de milagro en medio de accidente provocado por conductor ebrio

Las autoridades confirmaron que la persona que iba al volante del vehículo fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía de Yumbo, Valle del Cauca.

La angustia y la rabia se apoderaron de centenares de personas que se encontraban viendo un espectáculo de motos acrobáticas y que fueron testigos de la llegada sorpresiva de un vehículo que embistió a 18 personas, entre ellas, 10 menores de edad.

"El carro pasó a mucha velocidad, atropelló muchos niños, hubo niños que quedaron debajo del carro. Hubo una niña que la llanta le pasó por encima de su estómago, mucho caos, inclusive había un señor que gritaba que no encontraba su niña", relata Luz Ballesteros, afectada por el accidente.

Los asistentes que ayudaron a socorrer a los heridos, señalaron que el conductor del carro tenía una botella de licor en la mano.

“Se hacen los respectivos exámenes de alcoholemia, es capturado por el delito de lesiones culposas, agravado por haber ingerido bebidas embriagantes", explica el mayor Víctor Pulido, comandante de Policía Cali.

El sobrino de Brigitte, un niño de 11 años de edad, fue uno de los que quedaron bajo el carro y permanece con heridas en un hospital de Cali, junto a otros siete lesionados.

"Al parecer tiene fisuras en algunas partes del cuerpo, en el tabique, pues no nos han dicho de los demás cosas pero pues él está bastante afectado", señala Brigitte Niño, familiar de menor herido.

Mientras tanto, Julián Arcos, dice que se salvó por un milagro: “Escuchamos un ruido, cuando vimos el carro encima de nosotros, no nos dio tiempo ni para salir ni para voltear ni nada; cuando nos cogió y nos levantó", dice.

El conductor fue identificado como Javier León Lozano, de 53 años de edad.