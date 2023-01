El relato de un pensionado que le hurtaron más de $5 millones tras caer en engaño de delincuentes

Las autoridades señalaron que esta banda fue desmantelada por medio de interceptaciones telefónicas y videos grabados por cámaras de seguridad instaladas en cajeros.

El hombre, que pidió la reserva de su identidad, es una de las 56 víctimas de la banda denominada ‘Los Chicken’, dedicada al hurto de dinero a pensionados.

Recuerda que en un cajero electrónico ingresó su tarjeta y esta no le funcionó, en ese momento ingresó uno de los delincuentes.

“Él me dice: “Venga, yo le ayudo”, y me dice pásame la tarjeta, ahí es cuando él me dice que con este número ya le queda listo para que pueda retirar”, dice el pensionado, víctima de robo.

Videos evidencian cómo operaba banda que engañaba a adultos mayores para robarles dinero Dice que no le funcionó, por lo cual se dirigió a su entidad bancaria en donde le informaron que le habían hurtado $5´200.000.

Las autoridades establecieron que los delincuentes bloquearon los cajeros aplicando pegante donde se inserta la tarjeta.

“Queda bloqueado, por tal motivo no pueden realizar transacciones en este cajero y deben hacerlas en el cajero que ya tienen visualizado donde operan en ese momento”, explica el investigador del caso.

Tras los seguimientos, las autoridades interceptaron varias comunicaciones telefónicas.

A estas artimañas habría recurrido banda para engañar a adultos mayores y robarles su dinero Donde dice: “Si quiere comprar para que no le dejé ni mil. Ya la consulto, yo le digo dónde nos vemos, allá en la panadería de la 52 donde desayunábamos antes”, es el diálogo que habrían sostenido algunos integrantes de la banda.

En esa reunión, al parecer, los delincuentes repartieron el dinero producto del robo.

“Se realizan nueve diligencias de allanamiento y se capturan 12 personas que se dedicaban al tema de los delitos informáticos”, añade el coronel Fabián Ospina, subcomandante de Policía Cali.

Según el reporte de la Fiscalía, entre los capturados hay un intendente y un patrullero de la Policía, quienes presuntamente les exigían dinero a los integrantes de la banda, para no judicializarlos.