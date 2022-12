El sabor de Cali se toma el Pabellón de Colombia de Expo Milán en Italia

Foto: Noticiascaracol.com

En Expo Milán, plataforma estratégica para el desarrollo de negocios de comercio exterior, empresarios y representantes de la cultura vallecaucana llegaron al Pabellón de Colombia en Italia para exponer ante miles de personas del mundo, las bondades, oportunidades de inversión y turismo que tiene Cali y el Valle del Cauca.

Desde este jueves hasta el próximo 11 de octubre, un trozo de la cultura caleña y del Pacífico, representada por la Secretaría de Cultura, Invest in Pacific, Fedepanela, Maria Panela y Hoteles Casa Santa Mónica, mostrarán que la región es una plataforma estratégica para el desarrollo de negocios de comercio exterior.

Por la proximidad al puerto más importante del Pacífico colombiano, sumado a las cinco zonas francas de la región, 40 zonas industriales, seis aeropuertos y cinco concesiones portuarias y marítimas, la región del Valle del Cauca se perfila como una de las plazas más interesantes para desarrollar negocios en América Latina.

Además que el departamento, según expertos, tienen una importante oportunidad de inversión en proyectos de infraestructura y logística. No en vano, el departamento durante el 2014 ocupó el tercer lugar en materia de exportaciones no minero-energéticas, con ventas internacionales que ascendieron a los US$2.166.153.020.

El Valle del Cauca cuenta con una industria azucarera robusta, que además de refinar el azúcar y producir panela, es el sector más importante para la producción de bioetanol en Colombia, que al ser derivado de la caña de azúcar reduce en un 74% las emisiones de gases efecto invernadero, convirtiéndolo en el bio-combustible más amigable con el medio ambiente.

El lulo también será protagonista en la exhibición comercial y cultural de Cali durante la agenda en Milán. Este fruto, que tuvo exportaciones durante el 2014 por US$8.582, lo probarán los visitantes de Expo Milán en su tradicional presentación como lulada.

En la noche del viernes, los visitantes del Pabellón de Colombia bailarán al ritmo de salsa gracias a la presentación del grupo Ballet de Azúcar, conformado por un grupo de bailarines caleños. Y, sin lugar a duda, se deleitarán con el concierto del grupo colombiano Maria Mulata, liderado por la cantante lírica colombiana Diana Hernández, que presentará un repertorio de música de las distintas regiones del país.