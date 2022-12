El show de bailarines caleños que descrestó a Jennifer López y demás jurados en 'reality' de EE. UU.

Con sus pasos, los artistas de la Sultana del Valle, que representan a la escuela Swing Latino, también maravillaron al público de ‘Dance of the World’.

"Es un nivel de salsa que creo que el mundo no está acostumbrado a ver. Todo el trabajo fue asombroso. Los chicos son fuertes como las nueces. Las chicas estuvieron grandiosas", expresó Jennifer López, al quedar descrestada con la presentación de los bailarines caleños.

La famosa actriz y cantante neoyorquina no dudó en resaltar el talento del grupo de colombianos e incluso se atrevió a decirles qué tan lejos podrían llegar en la competencia.

"Espero ansiosamente ver más de lo que ustedes pueden hacer, porque esta rutina fue increíble y tienen el potencial para ganar. Y ustedes van a mostrar todo lo que Swing Latino es", añadió J Lo.

El artista norteamericano Shaffer Smith, mejor conocido como Ne-Yo, así como el bailarín y músico Derek Hough, los otros dos jurados del programa estadounidense, también exaltaron el show de los vallecaucanos que obtuvieron un puntaje de 89.3.







Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato' y director de Swing Latino, confesó que no tenían mucho conocimiento sobre el programa que reúne a las mejores compañías de baile del mundo y entrega al ganador un millón de dólares.

"Al ver que ningún grupo Latinoamericano quedó en la eliminatoria, nos llamaron a nosotros convencidos de que podíamos llegar a las finales", dijo.

'El Mulato' manifiesta que en menos de una semana convocó a sus bailarines y montó coreografía. Seguido de esto, tomaron vuelo rumbo al 'reality' de la reconocida cadena estadounidense NBC.

"Estamos trabajando fuerte para lograr hacer una buena representación por Colombia. Sabemos que, si llegamos a las finales o a ganarnos este concurso, las puertas para las escuelas de salsa, no solamente como Swing Latino, si no las demás, van poder entrar a las Vegas o Broadway, que es justamente donde queremos llegar nosotros", afirmó 'El Mulato'.



Foto: tomada del vídeo de Swing Latino