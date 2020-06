El Sitio del Chontaduro, Par Arquitectura y Chaló Chaló: 3 negocios más que luchan en la pandemia

View this post on Instagram

Llevamos varios días creando esto para ustedes. Sabemos que les gusta ser más creativos, por eso hemos diseñado una linea de muebles que estamos seguros despertará su creatividad.⁣ En un par de días lanzaremos la primera referencia.⁣ ⁣ Madera + Diseño + Trabajo Artesano = ⁣PARa CREAR⁣ ⁣ Quieren saber más????⁣ ⁣ #mueblesmodernos #homeoffice #diy #hagaloustedmismo #madera #hechoamano #creatividad #inspiracion #creativos #diseño #arquitecturaparati #arquitectos #pintura #homeinspo #carpinteria #escritorio #trabajoencasa #hazlotumismo #carpintero #mobiliario #escritorios #mesa #imaginacion