El temor ronda en sur del Cauca por jaguar que se ha comido caballos y novillos

El animal ha sido captado por cámaras en sitios montañosos de Santa Rosa. Campesinos señalan que el último ataque ocurrió a solo 100 metros de una vivienda.

"En este último mes ha atacado a cinco caballos y dos novillas, debido a ellos la comunidad anda bastante asustada y buscando solución para esta problemática”, explica Daniel Muñoz, coordinador de UMATA en este municipio.

La alerta por la presencia del jaguar en la zona incrementó, porque en la casa cercana a donde se registró el más reciente ataque del animal al ganado viven seis personas, entre ellas tres niños. Fue a cinco minutos de la cabecera municipal. "Estamos alarmados por este suceso", dice Muñoz.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), hace recomendaciones para preservar la vida tanto de los campesinos como del animal. Esta especie, recalcan los especialistas, no acostumbra a atacar a los humanos.

"El ganado no lo dejen montaña arriba, que el jaguar tampoco va a ir hasta las casas a atacarlo. Lo ideal es ahuyentarlo en comunidad, no se puede ir una sola persona a ahuyentarlo, porque puede correr riesgos", explica Luis Carlos Bolaños, jefe de Patrimonio Ambiental de la CRC.

La principal recomendación que hace este organismo a la comunidad del departamento es no ampliar la frontera agrícola para no invadir el hábitat de estos felinos.

Recientemente Noticias Caracol hizo un informe sobre los jaguares, que son una especie amenazada en Colombia y su preservación es fundamental para garantizar el equilibrio del ecosistema.

La Fundación Panthera trabaja por estas especies tratando de proteger el camino que recorren en Suramérica. La lucha no es solo contra los cazadores, sino también contra las explotaciones del terreno.