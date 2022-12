El viacrucis de venezolanos que dejaron su país en busca de un mejor futuro y transitan por vías del Cauca

La crisis social de Venezuela es cada vez más aguda, pues son numerosos los residentes de ese país que a diario huyen buscando un mejor futuro. Buses que pasan por la vía Panamericana y se detienen en paraderos del Cauca, ya son un panorama frecuente.

Algunos buscan una mejor vida en Ecuador, Perú, Bolivia o Colombia, países que les pueden dar una mejor oportunidad. Ese es el caso de Génesis Guedes, venezolana de 23 años, oriunda de Carabobo.

“Tuve que dejar a mi mamá, papá y familia para venir a trabajar, recién estoy graduada de abogada, no he podido conseguir trabajo, ni siquiera de secretaria porque no hay”, dijo la joven, entre lágrimas.

Asegura que además de la falta de alimentos e insumos básicos, el Gobierno de Venezuela pretende aislarlos. “Allá no hay noticias, en la televisión ponen es gente sembrando, haciendo sillas”, cuenta.

Víctor Peña es otro venezolano que llegó a suelo colombiano, pretende ir hasta Ecuador en busca de recursos económicos y medicamentos para su padre, quien sufrió un accidente y no ha tenido atención oportuna.

“Las medicinas, los antibióticos, no se consiguen, por lo menos una tomografía vale 80.000 bolívares”, manifestó Peña.

En estos buses que pasan por varios países de Suramérica, son decenas de venezolanos que llegan a Colombia en búsqueda de mejores condiciones de vida.