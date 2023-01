Elizabeth Loaiza denunció que, con engaños, delincuentes armados ingresaron a robar a su casa

La modelo contó por redes sociales lo ocurrido y relató los momentos de angustia que vivió, ya que los sujetos encañonaron a un familiar suyo.

"Acabaron de meterse a mi casa a robar, amarraron a un tío, le pusieron una pistola en la cabeza, se metieron a mi cuarto, se metieron al cuarto de mi hija. No había absolutamente nadie más en la casa", publicó en la tarde de este jueves Elizabeth Loaiza, en su cuenta de Instagram.

La caleña, portada de la famosa revista Playboy México en 2017, manifestó que el hecho se registró en su vivienda, ubicada en el barrio Cristales del oeste de Cali. En el momento del hurto ella, sostuvo, se encontraba al otro lado de la ciudad.

"Tengo el corazón a mil. Tuvimos mucho susto porque mi tío alcanzó a llamar y a decir: 'Ay, no. No me vaya hacer nada'", añadió la bella vallecaucana.

Según Elizabeth, fueron cinco sujetos que se movilizaban en vehículo de una empresa de telefonía los que llegaron a la residencia con la excusa de que no se había pagado el servicio. El tío llamó por teléfono a la madre de la top model a preguntarle y, mientras hablaba con ella, lo intimidaron con arma de fuego.

"Entran con el cuento de que son de Claro, andan en una camioneta de Claro, de placa UGR134. Si los ven por ahí en la calle, ojo que son ladrones. Le pudo haber dado un infarto a mi tío, ya está viejito", añadió la mujer.

La modelo recomendó a sus seguidores estar atentos y tener mayor cuidado. Asimismo, señaló que los presuntos delincuentes quedaron registrados en cámaras de seguridad que ella tiene en su casa. "Dios mío, qué inseguridad tan terrible se vive en Colombia", puntualizó.

Por su parte, la Policía confirmó el hurto y señaló que los sujetos habrían encontrado el candado del inmueble abierto, engañaron al señor que estaba en el lugar y, según la propia víctima, se llevaron unos relojes.

Las autoridades informaron, además, que adelantan las respectivas verificaciones para esclarecer el hecho y determinar qué elementos sustrajeron los ladrones de la vivienda.