Elizabeth Loaiza publica absurdo video sobre Lucas Villa y le llueven críticas

La modelo Elizabeth Loaiza está en el ojo del huracán. Cientos de usuarios en redes sociales le han cuestionado por haber compartido un polémico video en el que se justifica el atentado que tiene batallando por sobrevivir a Lucas Villa .

El video que se hizo viral en redes sociales califica a Lucas Villa de vándalo terrorista, cuando evidentemente es una víctima de la violencia en medio del paro nacional.

Por eso, Elizabeth Loaiza les preguntó a sus seguidores qué pensaban del audiovisual.

"¿Qué piensan de este video? La vida de todos vale lo mismo”, dijo la modelo.

Ya conocemos la estrategia... quieren vender a Lucas Villa como vándalo para justificar los 8 tiros que le pegaron. En serio, no sean miserables. pic.twitter.com/OG0FRyLOct — Aleja Rojas (@alejarojas_g) May 9, 2021

“Todos somos seres humanos y como lo dije en mi anterior publicación. Mi derecho termina donde comienzan los de los demás. Esa frase funciona como reguladora, quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros. Tu libertad termina donde comienza la mía”, agregó.

Algunos, incluso piden que su cuenta sea cerrada en varias redes sociales, al punto que ella tuvo que eliminar la publicación.

Posteriormente, publicó: "Ayer prometí que iba a hablar del tema que está ocurriendo solo durante el día pero, me veo en la penosa obligación de subirles este post porque ya no solo me preocupa la situación de mi país sino muchaaas de las personas que habitan en él".

