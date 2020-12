Elizabeth Loaiza tiene coronavirus: “no bajen la guardia, el COVID está en todos lados”

Elizabeth Loaiza , influenciadora y modelo nacida en Cali, confirmó que se contagió de coronavirus COVID-19. La noticia, que dio en su cuenta de Instagram, estuvo acompañada de un sentido mensaje.

La caleña afirmó que este año ha sido complicado y que no esperaba contraer la enfermedad.

"Hoy me dieron la noticia de que tengo COVID-19. Le dije a Dios hace días que yo no podía con nada más, que ya se estaba pasando conmigo este año pero, ahora tengo la convicción de que puedo con esto y mucho más porque confío en él”, escribió.

La influenciadora está tratando de superar el cáncer que la aqueja y le asusta el hecho de tener que aislarse para no contagiar a nadie más.

“Este virus me ha dolido más que cualquier quimioterapia y sobre todo me he preocupado por lo del aislamiento preventivo porque es una época donde debo trabajar muchísimo y pues todo es muy difícil a control remoto”, manifestó Elizabeth en su red social.

La influenciadora concluyó su mensaje pidiendo a los colombianos que “se cuiden y no bajen la guardia, el COVID está en todos lados”.