"Ellos me dieron la vida de mi hijo": sicario que se arrepintió de matar a una familia se confiesa

Noticias Caracol ubicó al hombre, quien dijo que desistió del crimen al saber que las víctimas eran sus antiguos jefes. Sostuvo que era el segundo intento por asesinarlos.

“A mí me contacta hace más o menos cuatro meses. El primer hecho lo contacté con otros compañeros. Ellos fueron los que iban a hacer el primer homicidio. La pistola se les cayó. Volvió y me contactó hace un mes, en diciembre, para darle moto a un compañero para sacarlo del lugar del homicidio”, aseguró el hombre.

El hombre arrepentido contó la razón que lo llevó a desistir del crimen que iba ser perpetrado contra esta familia en Cali, el 18 de diciembre de 2018.

“No puedo quitarle un padre y una madre a una niña, cuando ellos me dieron la vida de mi hijo. Tiempo atrás, mi esposa tuvo una amenaza de aborto y nadie podía ayudarme, solo ellos. Con una llamada al contestarme y prestarme el dinero para poder pagar la salud de mi esposa y de mi hijo fue que tuve la salvación de ambos”, afirmó.

Tras la declaración que esta persona hizo ante las autoridades, se descubrió que el determinador del crimen sería un empresario con el que el comerciante se había asociado en el pasado.

“Dígale que le hipoteque la finca, que le entregue la finca y ya con la finca a su nombre, usted puede obtener muchísimo más dinero. Entonces fue algo a lo que nosotros no accedimos, porque para hipotecar lo habríamos hecho nosotros y no habíamos necesitado socio de ninguna índole”, dijo el comerciante que se salvó de ser asesinado.

Vea también: Sicario se arrepintió de matar a sus víctimas al reconocer que lo habían ayudado en el pasado

Según la Policía, ya tiene identificados a los responsables de ordenar el crimen. Por su parte, la Fiscalía abrió investigación por tentativa de homicidio contra el supuesto determinador del hecho, un empresario colombiano que vive en los Estados Unidos, y dos personas más en Colombia.

De acuerdo con información de las autoridades, el empresario habría pagado 15 millones de pesos para que se cometiera el terrible hecho.

El comerciante, que permanece oculto en algún lugar de Cali, dice que, precisamente el día que se iba a consumar el hecho, una novena navideña le salvó la vida.

“Usualmente el negocio lo cerrábamos a las 8:00 de la noche, pero debíamos asistir a una novena y el día que ellos venían, venían a perpetrar el hecho al cierre, porque sabían que estábamos todos. Entonces, ese día se cerró a las 7:00 porque la novena era a las 8:00”, afirma el comerciante.

Relata que al día siguiente, uno de los encargados del homicidio llegó al negocio en horas de la mañana y habló con su esposa para confesar el crimen, pues se enteró que ellos le habían tendido la mano en el pasado.

Vea también: Comerciante que iba a ser asesinado por sicario que se arrepintió dice que novena navideña lo salvó