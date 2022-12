Embalse de la Salvajina en el Cauca se encuentra en un 92 % de su volumen total

Esta represa puede almacenar cerca de 900 millones de metros cúbicos de agua, por el invierno, hay solo un poco menos de 850 millones de metros cúbicos.

Autoridades ambientales aseguraron que en Salvajina no es posible dejar de liberar agua completamente en periodos de invierno puesto que el embalse sube rápidamente durante las crecientes.

De hecho, durante el mes, hasta este 18 de mayo, se han almacenado en el embalse más de 160 millones de metros cúbicos y la altura se ha incrementado en 8 metros, con lo cual se ha contribuido a disminuir el área afectada por las inundaciones.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, resaltó que la producción de energía no es prioridad para las decisiones de la operación del embalse Salvajina, para determinar las descargas diarias las restricciones están asociadas a control de inundaciones y alivio de contaminación.

Declaran calamidad pública en Cali por creciente del río Cauca que ha... En caso de un evento extraordinario, con caudales ingresando al embalse superiores a 750 m3/s y el nivel en la cota máxima, sí es posible realizar descargas adicionales por el vertedero sin comprometer la seguridad de la presa.

Después del embalse hay 19 ríos en el Valle del Cauca que descargan agua e incrementan los caudales del río Cauca.

Las autoridades aseguraron que en marzo se presentó el 81 % por encima del promedio histórico de lluvias, abril 21 %, mayo ya está en el 100 % de las lluvias y aún no ha terminado el mes.

Cabe recordar que para finales del 2015, en plena sequía, el embalse Salvajina estaba afectado pues el agua en la represa había descendido más de 20 metros, por lo que su capacidad estuvo en el 20 %.

