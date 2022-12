Embistió a un motociclista y, aunque huyó del lugar, sí dejó la placa del carro como evidencia

Las autoridades buscan al conductor del vehículo que provocó el accidente de tránsito. Una persona resultó con lesiones de consideración.

Graves heridas en la cara y en las extremidades sufrió Carlos Morán, luego que la motocicleta en la que se movilizaba fuera embestida por un vehículo en el centro de Popayán, capital del Cauca.

“Claro, él no paró, me echó el carro encima y eso que yo iba demasiado suave. Creo que él me vio y, aun así, me tiró el carro encima y me tiró al piso de una sola”, afirmó Carlos Alberto Guerra, víctima.

Según el motociclista, el conductor del vehículo manejaba en aparente estado de embriaguez y huyó del lugar.

“Iba borracho, claro, porque cómo sería el totazo que la placa la dejó tirada en el piso, no la alzó ni nada. Se fue y no le importó nada. Una persona que esté bien, yo creo que lo ayuda a uno”, dijo Carlos Alberto Guerra, víctima.

En el sitio quedó la placa del carro causante del accidente, lo que se convierte en la pieza clave para encontrar al conductor.

Inicialmente, Carlos Morán fue incapacitado 15 días por los médicos, debido a la gravedad de sus lesiones.