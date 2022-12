Emcali pide que se denuncie la venta ilegal de agua de hidrantes en Cali

Empresas Municipales de Cali solicitó a la comunidad que informe sobre la posible venta irregular de agua, movimientos sospechosos o uso no autorizado de hidrantes en la ciudad.

Emcali informó que, con la venta de agua a través de puntos fijos de red, está prohibido el uso de hidrantes por parte de personas ajenas a la empresa, exceptuando el personal de Bomberos de Cali.

“Nosotros hemos determinado que los hidrantes no los puede tocar nadie diferente a Emcali y los Bomberos, para eso determinamos que van a haber tres puntos de venta con medidores, para que cualquier persona llegue y pueda comprar el líquido vital, tal como se suministra la gasolina”, señaló la jefe del departamento Comercial de Emcali, Lucierne Obonaga.

Los puntos de suministro están ubicados en las estaciones de servicio: Texaco de Guadalupe, ubicada en la calle 14B No. 53 -130; Cañaverales, en la calle 23 No. 50 - 41, y Villa San Marcos, en la transversal 103 No. 89-24.

Además confirmaron que quienes hagan caso omiso a esta advertencia recibirán sanciones o aprehensiones por la autoridad competente por incurrir en el delito de defraudación de fluidos.

Obonaga dijo que se están haciendo procedimientos para controlar el desperdicio y el abastecimiento ilegal de agua pues se han detectado varios casos. “Los hidrantes se pueden abrir con una llave que es fácil de conseguir por lo que varias personas sacan el líquido de forma ilegal para vender en los corregimientos”, afirmó.

En la ciudad, Emcali tienen el control del volumen del agua vendida previamente de forma estratégica en varias estaciones de servicio con el que se conoce la forma de operación, desperdicio y abastecimiento ilegal que se venía dando en la ciudad.