Emcali reinicia operación en planta de tratamiento de agua Puerto Mallarino

Foto: archivo Colprensa

Hacia las 10:00 a.m. de este lunes, Emcali suspendió la operación de la planta de tratamiento de agua de Río Cauca y, posteriormente, a las 11:00 a.m. la de Puerto Mallarino. Esta última reinició hacia el mediodía, indicó la empresa de servicios públicos.

De acuerdo con la entidad, en las últimas 24 horas han tenido que suspender la operación de ambas plantas en tres ocasiones, debido de los bajos niveles de oxígenos a causa del largo periodo de verano.

"A las 9:48 a.m. se presentó oxígeno por debajo de 3, lo que obligó a parar las bocatomas de las plantas Río Cauca y Puerto Mallarino, pero iniciamos inmediatamente con nuestro reservorio. Abastecimos la ciudad con el reservorio, reforzando la zona sur con los tanques de Siloé y la Normal que tenían agua, lo que permitió en esta zona tuvieramos presión baja pero suministro de agua", dijo Héctor Bonilla, ingeniero.

Emcali asegura además que gracias a dos reservorios que se han puesto en funcionamiento, los usuarios no se han visto afectados en la prestación del servicio.