Emergencia educativa por más de 48.000 estudiantes que no han podido iniciar su año escolar

Los afectados emprendieron una protesta para exigir una solución a una problemática que va en contravía del derecho a la educación.

Las comunidades indígenas del Cauca declararon una emergencia educativa ante la imposibilidad de que más de 48.000 estudiantes de estos pueblos puedan iniciar el año escolar por un recorte presupuestal que, según ellos, hizo el Gobierno nacional.

Con una protesta, líderes indígenas del Cauca exigen la asignación de más de 21.000 millones de pesos que supuestamente les hacen falta para garantizar el inicio de los programas de educación propia en sus resguardos.

“Están haciendo una desfinanciación de la educación, están invisibilizando los procesos educativos propios que nosotros estamos haciendo”, Silvia Ruiz, coordinadora programa de educación del Consejo Regional Indígena del Cauca.

De acuerdo con los líderes, los estudiantes de diez pueblos indígenas del Cauca no podrán iniciar el año escolar por el déficit presupuestal.

“No se están atendiendo todas las condiciones, ni se está garantizando el derecho a la educación”, anotó Ruiz.

La secretaria de Educación del Cauca, Yolanda Meneses, asegura que la adición presupuestal que piden las comunidades indígenas depende del Gobierno nacional.

“Cifra que para la Secretaría de Educación del departamento asumirla es completamente imposible, toda vez que dependemos del Ministerio de Educación Nacional para atender el servicio educativo”, sostuvo la funcionaria.

Delegados del Gobierno nacional, la Secretaría de Educación del departamento y representantes de las comunidades indígenas buscan una salida concretada a esta problemática.