Emergencia en colegio por intoxicación masiva de docentes y estudiantes que ingirieron una sustancia

Un total de 41 personas, entre las que se encuentran estudiantes y docentes, resultaron afectadas. Hubo colapso en el servicio de urgencias.

Una intoxicación masiva en un colegio de Dagua generó caos en el hospital de este municipio del occidente del Valle del Cauca. El servicio de urgencias colapsó y 14 de los 41 afectados tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales en Cali, capital del departamento.

La emergencia está asociada a una sustancia que ingirieron estudiantes y docentes. El componente ingerido se trataría de organofosforados y carbomatos.

“Los pacientes están muy estables, no hay alteraciones de signos vitales, no nos queda claro exactamente qué pueda ocurrir, pero no tienen elementos de contaminación en este momento”, dijo Laureano Quintero, director Médico del Centro Médico Imbanaco.

Catorce pacientes remitidos a Cali, a esta hora, se recuperan de afecciones respiratorias que sufrieron, mientras un equipo interdisciplinario analiza la clase de sustancia y si hubo manipulación irregular de la misma.

“Los gases arteriales, que son unos exámenes que nos van a medir exactamente el nivel de todas estas sustancias en sangre, nos va a permitir saber qué tanto fue la afectación de tipo cardiovascular y respiratorio”, explicó Wílliam Romero Quintero, coordinador del servicio de urgencias del HUV.

Por su parte, Édinson Tigreros, secretario de Educación del Valle del Cauca, aseguró que en Dagua hay una situación de alerta que está siendo definida por las autoridades y que se espera “tener reportes oficiales para poder tomar decisiones más de fondo”.

La intoxicación masiva se registró el pasado jueves 3 de octubre de 2019. Por el momento, las actividades académicas están suspendidas hasta superar la emergencia y que se aclare lo ocurrido. Además, se investiga si un tercero fue quien la provocó.