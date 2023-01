Emergencia en Torre de Cali por ascensor atascado en piso 14 con tres personas en su interior

Aunque los bomberos llegaron al lugar, no les permitieron intervenir para resolver la situación, que generó pánico, sobre todo, por la tragedia reciente en el Palacio de Justicia.

Tres personas se quedaron atrapadas en la mañana de este viernes 21 de septiembre en uno de los ascensores de la Torre de Cali cuando se encontraba subiendo hacia la parte alta del edificio, que tiene 43 pisos y es el de mayor altura de la capital del Valle del Cauca.

“El ascensor se quedó en el piso 14, como en la mitad, la persona que está con nosotros y nos guía en el ascensor ya hizo todo lo que está a su alcance y solo quedó esperar a los técnicos”, dijo Ana Valencia, una de las personas que quedó atrapada.

La mujer expresó que la situación es motivo de angustia sobre todo por el antecedente de lo sucedido en agosto pasado en el Palacio de Justicia, donde se desplomó un ascensor desde el piso 6 y dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro gravemente heridas.

Ya son dos las víctimas fatales que deja el desplome de ascensor en el Palacio de Justicia de Cali “Es un poquito angustiante porque llevamos bastante tiempo y estamos sin aire, nos está faltando, y aún más con lo que pasó en el Palacio de Justicia. Por eso, uno entra más en pánico de lo que pueda pasar”, afirmó.

Otra de las personas que quedó atrapada en el ascensor también manifestó su preocupación y desespero, pues el incidente se presentó hacia las 8:15 de la mañana y una hora después aún seguían adentro.

“Estamos desesperados, queremos salir ya de acá”, aseguró Paula Pineda, al enfatizar que el encierro derivó en una falta de aire.

El Cuerpo de Bomberos de Cali se desplazó a la Torre de Cali con una máquina extintora, cuatro socorristas, una ambulancia y dos paramédicos para atender la emergencia, pero no les permitieron hacerlo.

“Como se va a esperar al de seguridad o el encargado, que se puede demorar una hora. Esa persona puede tener algún problema mientras espera. Cualquier problema le puede suceder”, dijo el cabo Carlos Valencia.

Personal del edificio explicó que, por convenio con la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores, la intervención de los bomberos no era posible y que se debía esperar a los técnicos, quienes llegaron aproximadamente una hora después.



Las personas fueron rescatadas aproximadamente una hora y cuarto después que el ascensor se quedó atascado y fueron valoradas por miembros del organismo de socorro.

Esta no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo en la Torre de Cali. Uno de los más recientes casos ocurrió el 19 de diciembre de 2017, cuando una joven mujer se quedó atrapada en un elevador.

“Yo también me quedé encerrada una vez, los bomberos llegaron de inmediato, pero tampoco los dejaron ingresar. Tuve que esperar una hora. Acá en la torre a cada rato están los ascensores en mantenimiento y no es la primera vez que la gente se queda encerrada”, dijo Paola Vergez.

La joven mujer aseguró que algunas personas han estado menos tiempo atrapadas en los ascensores, a los cuales, asegura, solo se les ha notado intervenciones de carácter estético, más que técnico.



Le puede interesar: