Emergencia invernal afectó a 1.500 personas de zona rural Buenaventura

La emergencia se registró a las 4:00 a. m. de este martes en Zacarías, cuando los 1.500 habitantes de este corregimiento de Buenaventura tuvieron que levantarse a sacar el agua que entró a sus viviendas tras la inundación por el desbordamiento del río Dagua.

“Ha causado una gran cantidad de daños, ha mojado colchones cobijas, neveras, estufas. Poco pudimos alcanzar a sacar porque lo otro se mojó por completo”, contó Héctor Valencia Mina, representante del consejo comunitario.

Estas familias no solo perdieron sus cultivos y enseres, sino el abono que habían comprado para sus parcelas.

“Estamos esperando que baje el río, el cauce, para ver que nos quedó de la inundación”, agregó Jenny Fernanda Mina, afectada.

Los representantes de la Oficina de Gestión de Riesgo hacen el diagnóstico de la emergencia.

“Procederemos a hacer el censo de las viviendas afectadas con el complemento de la oficina de Desarrollo Económico y Rural para lograr la identificación y cuantificación de cultivos afectados”, dijo Héctor Fabio Montaño, director de la oficina de Gestión de Riesgo.

La vía que de Buenaventura conduce a Buga se encontraba este martes con paso restringido debido a los derrumbes presentados por el invierno.

Esta comunidad ya había sufrido los embates de la naturaleza hace seis años y, esta vez, están pidiendo a los organismos de socorro que no los dejen solos y que los ayuden.